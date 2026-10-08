Barcelona presenta una oferta a la Sareb pel solar de l'Àgora Andrés Benítez i n'evita el desallotjament

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA - Arxiu
BARCELONA 8 oct. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha presentat una oferta de compra a la Sareb per comprar el solar on se situa l'Àgora Juan Andrés Benítez, al carrer Aurora 13 al barri del Raval, i ha evitat el desallotjament previst el dijous 15 d'octubre.
Fonts municipals han explicat a Europa Press que la voluntat de les dues parts és "arribar a un acord per resoldre la situació de manera definitiva".
Es tracta d'un espai comunitari ocupat des del 2014 en record a Juan Andrés Benítez, veí del Raval que va morir un any abans després d'una detenció policial.