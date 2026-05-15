Barcelona presenta el nou Pla d'Usos de Ciutat Vella, que limita els 'grow shops'

Junts fa costat al pla del govern de Collboni perquè s'aprovi dimarts en comissió
BARCELONA, 15 maig (EUROPA PRESS) -
El tercer tinent d'alcalde de Barcelona, Albert Batlle, ha presentat aquest divendres el nou Pla d'Usos de Ciutat Vella, que limitarà l'obertura de botigues que venen productes de marihuana, conegudes com 'grow shops'.
Ho ha explicat Batlle, que també és el regidor de Ciutat Vella, en una roda de premsa al costat del cap d'Urbanisme, David Martínez; el gerent de Ciutat Vella, Fèlix Ortega, i el comissionat del Pacte de Ciutat Vella, Ivan Pera.
El pla triplica el nombre d'activitats regulades, que passa de 55 a 180, i reforça les restriccions al comerç no quotidià no alimentari per "condicionar l'obertura de nous salons de manicura i pedicura i botigues de venda de carcasses de mòbils", a més de les de venda de productes de marihuana.
CULTURA I MÚSICA
D'altra banda, Batlle ha destacat que la nova regulació prioritza els usos culturals i musicals, però que "en cap cas" permet la lliure obertura de discoteques i que facilita activitats que sí que volen veure proliferar.
"És un pla continuista, però amb un model regulador més àgil i precís, més quirúrgic. Fem marcatge cos a cos a les activitats amb més impacte negatiu en la convivència amb els veïns i l'espai públic", ha expressat.
El grup municipal de Junts ha expressat el seu suport al Pla d'Usos de Ciutat Vella, que es votarà dimarts en la comissió d'Urbanisme i que se sotmetrà a aprovació definitivament en el ple d'aquest mes de maig.