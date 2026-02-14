Barcelona presenta una maqueta de 84m2 per "comprendre i projectar" el desenvolupament de la ciutat

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
BARCELONA, 14 febr. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha presentat una maqueta de 84 metres quadrats de la ciutat, la maqueta Pla de Barcelona 2026-2035, un projecte concebut per "comprendre i projectar" el futur de Barcelona i que serveix com a punt de partida de la programació de la Capital Mundial de l'Arquitectura 2026.
La maqueta, impulsada per l'Ajuntament i finançada pel Consorci de la Zona Franca (CZFB), ha estat fabricada mitjançant la impressió digital de 1.204 peces que encaixen com un trencaclosques, abastant el territori entre l'antiga desembocadura del riu Llobregat i el nou port de Badalona (Barcelona), oferint una recreació precisa i detallada de Barcelona i el seu entorn metropolità, ha informat el consistori en un comunicat.
Gràcies a la seva configuració modular en tres dimensions, que permet actualitzar la maqueta d'acord amb l'evolució de la ciutat, i a la incorporació de tecnologies de realitat augmentada, es crea una plataforma interactiva.
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha subratllat que és "el reconeixement que vol fer la ciutat a l'arquitectura i l'urbanisme com a instruments molt poderosos per contribuir a fer millor la vida de les persones" i ha afegit que, amb aquest projecte, la Capitalitat comença a caminar, en les seves paraules.
El delegat especial de l'Estat en el CZFB, Pere Navarro, ha dit que aquest projecte "simbolitza l'aposta del Consorci per una nova manera de fabricar basada en la innovació i la tecnologia avançada".
A partir d'aquest dissabte la maqueta quedarà exposada de manera permanent a l'antiga seu de l'Editorial Gustavo Gili, seu central de la Capital Mundial de l'Arquitectura i es podrà visitar de dimarts a diumenge de 10 a 19 hores.
PROCÉS DE CONSTRUCCIÓ
La maqueta es presenta com una eina educativa construïda a escala 1/1.500 i representa la part central de l'àrea metropolitana de Barcelona, el conegut com Pla de Barcelona.
S'ha produït al DFactory, el centre d'innovació de la indústria 4.0 situat en la Zona Franca i fabricada amb àcid polilàctic, un material termoplàstic, i la seva producció ha requerit 21.000 hores d'impressió i aproximadament 950 quilos de material amb fins a 10 impressores treballant de forma simultània.
A més, les 1.204 peces que formen el conjunt es poden extreure i substituir, per la qual cosa el disseny permet incorporar futures transformacions urbanes a mesura que la ciutat evolucioni.
PLATAFORMA INTERACTIVA
La maqueta incorpora quatre dispositius oculars situats sobre quatre peus que evoquen els antics prismàtics binoculars, que permeten, mitjançant capes d'informació superposades amb tecnologia de realitat augmentada, que sigui una plataforma interactiva.
Aquests dispositius també funcionen com a suport per a futurs discursos expositius que es podran visualitzar sobre la maqueta.