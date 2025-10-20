Barcelona presenta la licitació de guinguetes de platja apostant per la "qualitat del servei"

BARCELONA 20 oct. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha presentat aquest dilluns la nova proposta de licitació per als serveis de temporada a les platges de la ciutat, com les guinguetes de platja, per al període 2026-2029 en el que ha considerat una "clara aposta per la qualitat del servei, la sostenibilitat i la responsabilitat social".
En un comunicat, el consistori explica que donarà menys pes al criteri econòmic i més importància al "de valor afegit", com l'establiment de preus màxims a productes com l'aigua, l'oferta gastronòmica amb ingredients de qualitat i de proximitat, i els menús amb necessitats especials, entre d'altres.
Així, el criteri econòmic passa del 35% al 15% del total de la valoració i es tindran en compte aspectes com la formació en gènere i no discriminació, la subcontractació d'empreses d'economia social, la contractació de persones en atur o exclusió social i l'experiència del personal en la restauració.
En l'àmbit ambiental, es tindran en compte l'eficiència energètica i hídrica, la gestió dels residus i el malbaratament alimentari i els certificats ambientals de qualitat.
En total es licitaran 14 posicions a les platges que oferiran el servei durant els pròxims 4 estius.