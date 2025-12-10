Barcelona posa en marxa les 3 rutes de Nadal que visiten comerços emblemàtics de la ciutat

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
BARCELONA 10 des. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa, entre les activitats de Nadal, les 3 rutes per descobrir comerços emblemàtics de la ciutat als districtes de Ciutat Vella, l'Eixample i Sant Andreu.
Es podrà participar en aquests itineraris de dimarts a dijous, des de les 18 hores de la tarda, i l'objectiu és "conèixer de prop la seva història i l'ofici, coincidint amb l'època de Nadal, en què el comerç pren el protagonisme a la ciutat", informa el consistori en un comunicat aquest dimecres.
Les rutes de cada districte es diuen 'Oficis i tradicions del Gòtic', 'Comerç que fa història a Sant Andreu' i 'Sabors de l'Eixample'.
La cinquena tinent d'alcalde de Promoció Econòmica i Comerç, Raquel Gil, ha afirmat que la iniciativa "proposa celebrar el Nadal posant al centre el comerç de proximitat i la identitat comercial de Barcelona".
Ha afegit que es tracta del segon any que s'organitza aquesta iniciativa i que les propostes d'aquest any proposen endinsar-se en botigues que "conserven l'essència d'antics oficis i que han passat de generació en generació".