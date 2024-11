Barcelona posa els seus recursos a la disposició dels municipis afectats per la dana

BARCELONA 1 nov. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona s'ha ofert aquest divendres al mecanisme estatal de resposta de protecció civil per posar a la disposició dels municipis afectats per la dana l'ajuda material i humana que sigui necessària per fer front a les conseqüències del temporal.

Segons ha informat el consistori en un comunicat, l'oferiment s'ha fet a través de la delegació del Govern central a Catalunya i del Centre Nacional de Seguiment i Coordinació d'Emergències (CENEM), que és qui determina els serveis requerits en cada cas.

A l'espera de concrecions, diverses àrees municipals, com Protecció Civil, Guàrdia Urbana, Serveis Urbans o el Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB), ja treballen per tenir a punt els equips humans i el material necessari en el moment que se sol·licitin.

RECURSOS EN ÀREES SOCIALS I TÈCNIQUES

En l'àmbit de l'atenció social, la ciutat posa a disposició els serveis del CUESB amb equips formats per psicòlegs, treballadors socials i tècnics d'intervenció logística per a la prestació de primers auxilis psicològics, acompanyament a víctimes i atenció grupal a comunitats.

Respecte a la Guàrdia Urbana, l'oferiment es concreta en l'enviament de vehicles SUV 4x4 i motos Trial, amb personal corresponent, i Protecció Civil ha ofert els seus equips per atendre les emergències dels municipis que ho requereixin.

Des de l'àrea de serveis urbans, també s'ha previst l'enviament de camions per carregar caixes de grans dimensions, camions grua, camions amb elevadors, un camió amb una caixa de 18 metres quadrats i una màquina excavadora, tots amb conductor, i d'altres tipus de maquinària.

Més enllà de l'oferiment de recursos tècnics i humans sobre el terreny, l'Ajuntament està en contacte amb la Taula del Tercer Sector de cara a coordinar la resposta social i ciutadana en vista de la necessitat de productes bàsics i altres tipus de suport.