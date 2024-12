Barcelona planteja modificar el PGM per regular els lloguers de temporada

El PSC i BComú acorden portar-ho a la Comissió d'Habitatge de dimarts i preveuen tenir el suport d'ERC

BARCELONA, 5 des. (EUROPA PRESS) -

La tinent d'alcalde d'Urbanisme de l'Ajuntament de Barcelona, Laia Bonet, ha plantejat aquest dijous una modificació del Pla General Metropolità (PGM) per distingir els diferents usos dels habitatges, amb l'objectiu últim de regular els lloguers de temporada.

Així ho ha explicat Bonet en una roda de premsa al costat de la líder de BComú al consistori, Janet Sanz, després que el PSC i els Comuns hagin arribat a un acord per modificar els articles 276 i 302A del PGM dins les negociacions del pressupost municipal per al 2025.

L'executiu municipal portarà aquesta iniciativa a la Comissió d'Urbanisme de dimarts, en la qual preveuen que s'aprovi inicialment gràcies als vots del PSC, els Comuns i, també, els d'ERC.

Bonet i Sanz han explicat que aquesta modificació del PGM habilitarà legalment l'Ajuntament per impulsar un futur planejament urbanístic per regular els lloguers de temporada a la ciutat, i que també necessitarà el vistiplau de la Generalitat.

La modificació permetrà prohibir, limitar o restringir altres usos que no siguin el d'habitatge habitual a través de planejaments urbanístics i ordenances municipals, i es podran aplicar restriccions per districte, barri i edificis per "protegir el caràcter residencial".

Bonet ha celebrat l'acord amb BComú i ha destacat la senzillesa de la proposta, a més de la voluntat de l'executiu de donar-hi la màxima eficàcia i solidesa jurídica: "El nostre cavall de batalla és el frau", ha dit.

Per la seva banda, Sanz ha reconegut que aquesta mesura arriba tard i ha dit que la voluntat del seu grup continua sent "prohibir" aquest tipus d'habitatges a tota la ciutat, mentre que l'Estat no posa un topall als lloguers temporals.

EVITAR EL FRAU

Un dels objectius de la proposta és evitar el frau amb el lloguer temporal, i per fer-ho l'ús temporal per motius laborals, mèdics, d'estudis o similars s'haurà d'acreditar documentalment "quan ho exigeixi la legislació aplicable".

Per la seva banda, Sanz ha qualificat d'"error històric" que la llei d'habitatge estatal no hagi contemplat els lloguers temporals.

CALENDARI

Sobre el calendari, Bonet preveu que la modificació del PGM s'aprovi el primer trimestre del 2025, i augura que l'aprovació definitiva per part de la Generalitat pugui arribar abans d'estiu del mateix any.

Un cop superat aquest tràmit, l'Ajuntament requerirà les dades que està reunint el Ministeri d'Habitatge per elaborar un diagnòstic de la situació a la ciutat per barris, i després elaboraran un "instrument urbanístic derivat" que permeti regular aquests lloguers, ha explicat Bonet.