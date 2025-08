Barcelona planteja ampliar el Parc de Bombers de Vallvidrera

No concreta un calendari i obre la porta a la Generalitat per redactar un planejament específic

El tinent d'alcalde de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, ha obert la porta a ampliar el Parc de Bombers de Vallvidrera --que únicament opera durant la temporada d'estiu-- i incloure-hi diversos cossos d'emergències amb l'objectiu que en un futur funcioni com un centre de coordinació contra incendis i catàstrofes naturals.

Ho ha anunciat aquest divendres davant els mitjans a l'edifici, situat al parc natural de Collserola, juntament amb el cap dels Bombers de Barcelona, Sebastià Massagué, on han valorat la campanya forestal d'aquest any, "relativament tranquil·la", segons Batlle, però amb la mirada posada sobre el mes d'agost i l'onada de calor prevista per a la setmana vinent.

Quant al futur centre de coordinació, Batlle no ha concretat un calendari, però ha plantejat la possibilitat de reconvertir aquest espai amb la incorporació dels Bombers de la Generalitat, el cos d'Agents Rurals i la Guàrdia Urbana de la ciutat.

A més a més, ha instat la Conselleria d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat a treballar conjuntament perquè a "mitjà i llarg termini" es pugui redactar el planejament específic per ampliar l'espai.

INICI D'ESTIU "COMPLICAT"

Malgrat afirmar que està sent una campanya tranquil·la, Batlle ha reconegut que l'inici de l'estiu va ser "complicat" especialment pels incendis que es van produir a Lleida i les Terres de l'Ebre (Tarragona), per la qual cosa ha demanat prudència a la ciutadania de cara a les futures setmanes per evitar possibles incendis forestals.

Per la seva banda, Massagué ha advertit que les recents pluges a la capital catalana no han disminuït el risc, i ha recordat que el cos fa setmanes que treballa amb els veïns de la zona de Collserola per oferir les indicacions adequades per actuar correctament en cas d'incendi.

A més a més, Batlle ha posat en valor la funcionalitat del parc situat a Vallvidrera ja que ofereix una "alerta immediata" en cas d'incendi, i que també compta amb el suport de les estacions de Vall d'Hebron i Sant Andreu.

NOVA AMBULÀNCIA

Així mateix, també han presentat la nova ambulància 4x4 que ha incorporat el cos de bombers i que permetrà accedir a qualsevol pista o zona forestal per dur a terme els rescats a ferits, i que estarà disponible per a qualsevol incidència que es pugui produir en zona urbana.

D'altra banda, el govern municipal ha recordat que recentment s'han incorporat 60 efectius al cos, en espera que 60 més ho facin de cara al 2026 amb la nova convocatòria recentment publicada.