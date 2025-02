Barcelona planeja replicar l'Escola del Mar, la institució pedagògica arrasada durant la Guerra Civil

Fins a quinze entitats i personalitats demanen que l'edifici nou aculli el Museu Pedagògic de Catalunya

BARCELONA, 15 febr. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona ha iniciat els tràmits per replicar l'Escola del Mar, el centre educatiu barceloní reconegut internacionalment pel seu projecte pedagògic que va ser inaugurat el 1921 al barri de la Barceloneta i destruït el 1938 per un bombardeig durant la Guerra Civil.

El projecte, abordat durant el mandat de l'exalcaldesa Ada Colau i descartat inicialment per l'actual govern de Jaume Collboni per la manca de concreció, va ser recuperat pel grup municipal d'ERC i proposat davant de la comissió de Drets Socials, Cultura i Esports de juliol, en què va rebre el suport de tots els grups excepte Vox, segons indica el text de la proposició dels republicans.

En aquella ocasió, el regidor d'Educació, Lluís Rabell (PSC), va explicar que el govern municipal ja estudiava i treballava la proposta amb les parts implicades i, tot i que a principis de febrer, fonts del govern expliquen a Europa Press que no hi ha novetats sobre aquest assumpte, el projecte continua el seu curs.

SIS LOCALITZACIONS

Les fonts d'ERC, afirmen que han pactat amb el PSC l'elaboració de l'avantprojecte per reconstruir l'edifici dins els pressupostos per al 2025 malgrat la pròrroga dels comptes, ja que el Govern municipal va assegurar que es mantindrien els acords amb els republicans i fins i tot amb BComú en alguns casos, per la qual cosa aquest any es preveuen posar els fonaments del pla.

En concret, la regidora d'ERC Rosa Suriñach assegura que el seu partit ha aconseguit que es destini una "partida específica per donar passos concrets" en la reconstrucció de l'edifici, mentre que ara treballen que s'estableixi un full de ruta clar amb l'objectiu que abans que acabi el mandat actual es pugui concretar una proposta ferma d'ubicació i encaix a la ciutat.

Sobre la localització, Suriñach recorda que durant el mandat de Colau es van identificar sis punts possibles entre la Barceloneta i el Poblenou, tot i que els republicans s'inclinen per que l'edifici s'instal·li al seu barri d'origen, però admeten que "la llei de costes i la densificació urbana de la Barceloneta ho compliquen".

UN EDIFICI MÍTIC

En unes declaracions a Europa Press, el màxim impulsor de la reconstrucció de l'Escola del Mar, Marc Cuixart i Goday, també net de l'arquitecte original, Josep Goday, sosté que el centre és "un dels edificis escolars més mítics que hi ha hagut al segle XX", tant per l'estructura arquitectònica com pel seu llegat.

L'edifici va ser construït el 1921 a la riba de la platja de la Barceloneta, originalment per acollir estudiants malalts que es beneficiessin de la proximitat al mar, i amb materials desmuntables, majoritàriament llistons de fusta, amb l'objectiu que fos "fàcilment" desmuntable i traslladable.

Al poc temps, l'escola va ser un dels epicentres de la renovació pedagògica, la qual cosa la va dotar de "un ressò internacional espectacular: la van visitar arquitectes, mestres i pedagogs de tota la Península i mitja Europa", però desgraciadament va ser destruïda el 1938, durant la Guerra Civil, en caure-li una bomba llançada per l'aviació italiana.

UN DEUTE AMB LA BARCELONETA

El vicepresident de l'Associació de Veïns de la Barceloneta, Manel Martínez, destaca el valor de l'Escola del Mar en la història i lamenta que el seu llegat "no hagi tingut una continuïtat" al barri com, assegura, succeeix amb la figura del poeta barceloní Joan Salvat-Papasseit, veí il·lustre el monument del qual se situa en el Moll de la Fusta, fora del barri.

També defensa que la nova localització per a l'edifici s'hauria de situar a la Barceloneta, fet que assegura que ajudaria a esmenar el deute que té la Barcelona amb el barri: "Que se situï a la Barceloneta, també com un homenatge a l'Escola del Mar que va néixer i va morir aquí, no només m'agrada, em sembla que ens ho deuen".

"La part arquitectònica no és per mi la més important de tot el que representava l'Escola del Mar. No vull quedar-me amb l'embolcall, tot i que no deixa de ser un punt de partida", afegeix Martínez sobre el projecte, del qual destaca el seu valor pedagògic.

MUSEU PEDAGÒGIC DE CATALUNYA

Un dels arguments a favor de recuperar l'Escola del Mar gira al voltant de l'ús que se'n farà en el futur: més de quinze entitats i personalitats reconegudes, entre les quals estan la Conselleria d'Educació, la de Cultura, la Diputació de Barcelona, Cuixart i Goday i la Societat Catalana de Pedagogia (SCP), filial de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC), reclamen que aculli el nou Museu Pedagògic de Catalunya.

El president de la SCP, Josep Serentill, un dels impulsors del museu, assegura que comptar amb l'Escola del Mar com a seu és un objectiu prioritari per al projecte que suposaria "penjar-se la medalla d'or", ja que la seva rellevància històrica del centre en la història de la pedagogia, textualment, la converteix a la seu perfecta.

Respecte a la reconstrucció de l'Escola del Mar, defensa que es tracta d'un "element de justícia i de memòria històrica" que val la pena posar en valor des de la SCP i l'IEC, així com un reconeixement del llegat pedagògic de Catalunya que, opina, té una herència importantíssima i en alguns moments ha pogut ser menys valorada.

PRESENTACIÓ DEL PROJECTE

Segons Serentill, l'horitzó més pròxim per a la nova Escola del Mar està en el pròxim mes octubre, concretament en els dies 23, 24 i 25, en les Jornades del Museu d'Educació de Catalunya, quan es preveu presentar al públic el museu.

A més de per presentar el discurs i el contingut del futur centre museístic, les jornades serviran per recollir patronats i suport per al projecte, tant d'entitats i organismes com de particulars, per poder començar a "posar fil a l'agulla".