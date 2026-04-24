Barcelona es personarà contra els multireincidents "més greus" per lluitar contra la impunitat

BARCELONA 24 abr. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciat aquest divendres que l'Ajuntament obrirà una línia de treball específic per personar-se contra els multireincidents "més greus" amb l'objectiu de lluitar contra la impunitat.
En unes declaracions a la premsa, ha celebrat la pujada del 40% de les sentències contra multireincidents anunciada pel ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños: "Les dotacions judicials estan donant resultats".
Així, ha explicat l'alcalde, Barcelona aprofitarà tant la modificació del Codi Penal com el reforç que hi ha hagut per part de la judicatura, aconseguint mantenir les xifres de delictes com "les millors dels últims 10 anys en aquesta tipologia".