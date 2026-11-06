Barcelona penalitza amb 150.000 euros l'empresa concessionària del Bicing per incompliments

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 6 nov. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha activat els mecanismes de penalització prevists per a l'empresa concessionària del Bicing, UTE Pedalem, per incomplir amb el servei establert, han explicat fonts del consistori a Europa Press.
Segons ha avançat 'El País' aquest divendres, es tracta de la resposta del consistori als incompliments del contracte en termes de disponibilitat o agilitat en el manteniment davant l'increment de la complexitat de gestió i desgast dels vehicles.
Segons indica l'Ajuntament, la previsió és que el Bicing acabi aquest 2026 amb un "rècord històric del servei", amb 20,5 milions de desplaçaments, que atribueixen al creixement de l'oferta i que equival a que cada bici elèctrica es faci servir fins a 16 cops al dia.
PLA D'ACCIÓ
Així mateix, ha assenyalat que impulsaran un pla d'acció per millorar el servei, ja en marxa, que inclou transformar el 100% de les bicicletes en elèctriques a partir de l'estiu vinent, fet que implicaria desplegar 400 noves bicis elèctriques i invertir 5,8 milions d'euros.
També requeriria incrementar la capacitat de resposta quan hi hagi bicicletes en manteniment, incidències o trams d'alta demanda, i aconseguir reduir l'impacte en l'oferta habitual, que està previst materialitzar abans que acabi l'any.
Finalment, el pla inclou reforçar els equips de manteniment, que ja s'ha començat a notar aquesta tardor amb un primer increment de personal, la renovació de components i la substitució de fins a 2.000 bateries i nombrosos sistemes de fre.