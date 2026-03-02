Barcelona organitzarà un Cycling Solidari per viure les etapes de la Grand Départ del Tour 2026

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
BARCELONA 2 març (EUROPA PRESS) -
L'Institut Barcelona Esports (IBE) de l'Ajuntament de Barcelona ha organitzat un Cycling Solidari a l'aire lliure al Moll de la Marina el pròxim 28 de març per recrear les etapes de la Gran Départ del Tour de França Barcelona 2026.
L'activitat també es podrà fer de manera simultània a 24 centres esportius municipals de la ciutat i les inscripcions tindran un cost de 10 euros per contribuir a impulsar la recerca en malalties del cervell a l'Institut de Recerca de l'Hospital del Mar, informa el consistori en un comunicat aquest dilluns.
Pel regidor d'Esports de l'Ajuntament, David Escudé, la iniciativa manifesta l'"aposta de la ciutat per un esport amb valors, compromès amb la solidaritat, la igualtat i la participació ciutadana i serveix per començar a viure l'ambient d'un esdeveniment històric com serà la sortida del Tour".