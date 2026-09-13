Barcelona organitza una quarantena d'activitats per celebrar la Setmana Europea de la Mobilitat

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
La línia de bus X1 iniciarà el seu nou recorregut amb origen i final en Zona Universitària
BARCELONA, 13 set. (EUROPA PRESS) -
Barcelona participarà novament aquest any en la Setmana Europea de la Mobilitat, entre el 16 i el 22 de setembre, amb una quarantena d'activitats per tota la ciutat, incloent les tradicionals jornades de portes obertes als transports públics de la ciutat entre el 17 i el 20 de setembre.
També destaquen l'exposició de Bombers de Barcelona d'un cotxe de bombers històric al carrer Gran de Gràcia i l'eix Sants - Creu Coberta, amb accés lliure, i per part de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), s'oferirà una exposició d'autobusos clàssics i de nova generació en el passeig de Gràcia, els dies 18 i 19, han informat el consistori i TMB en sengles comunicats aquest diumenge.
En concret, les visites organitzades per TMB inclouen l'estació de metro Gaudí, que mai va arribar a utilitzar-se, els tallers de Metre de Santa Eulalia i els tallers de la ZAL, i són gratuïtes, encara que compten amb un aforament limitat i necessiten de reserva prèvia.
Les tradicionals portes obertes estan compostes per una quarantena d'activitats amb un total de 2.000 places disponibles, que es podran reservar a partir d'aquest dilluns 14 de setembre.
Les novetats en la jornada de portes obertes són la visita a les obres de la Generalitat en l'àmbit de la L8 de Ferrocarrils (FGC) i la visita al centre de neteja municipal del parc de Joan Miró, a més de la visita a l'estació fantasma del Metro de Gaudí.
Aquest any es manté el lema principal de l'anterior edició "mobilitat per a tots" per reivindicar l'accés universal al transport públic i posant el focus en una mobilitat amb justícia intergeneracional.
LÍNIA X1
Coincidint amb la Setmana Europea de la Mobilitat i l'inici del curs acadèmic, a partir del dilluns 21, la línia exprés de bus X1 iniciarà el nou recorregut amb origen i final a la Zona Universitària.
TMB allarga el recorregut de la línia des de la plaça Francesc Macià fins a l'avinguda Albert Bastardes amb l'objectiu de connectar de manera ràpida el centre de la ciutat amb la Zona Universitària.