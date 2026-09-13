Publicat 13/09/2026 12:04

Barcelona organitza una quarantena d'activitats per celebrar la Setmana Europea de la Mobilitat

Imatge de la Setmana Europea de la Mobilitat
AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

La línia de bus X1 iniciarà el seu nou recorregut amb origen i final en Zona Universitària

BARCELONA, 13 set. (EUROPA PRESS) -

Barcelona participarà novament aquest any en la Setmana Europea de la Mobilitat, entre el 16 i el 22 de setembre, amb una quarantena d'activitats per tota la ciutat, incloent les tradicionals jornades de portes obertes als transports públics de la ciutat entre el 17 i el 20 de setembre.

També destaquen l'exposició de Bombers de Barcelona d'un cotxe de bombers històric al carrer Gran de Gràcia i l'eix Sants - Creu Coberta, amb accés lliure, i per part de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), s'oferirà una exposició d'autobusos clàssics i de nova generació en el passeig de Gràcia, els dies 18 i 19, han informat el consistori i TMB en sengles comunicats aquest diumenge.

En concret, les visites organitzades per TMB inclouen l'estació de metro Gaudí, que mai va arribar a utilitzar-se, els tallers de Metre de Santa Eulalia i els tallers de la ZAL, i són gratuïtes, encara que compten amb un aforament limitat i necessiten de reserva prèvia.

Les tradicionals portes obertes estan compostes per una quarantena d'activitats amb un total de 2.000 places disponibles, que es podran reservar a partir d'aquest dilluns 14 de setembre.

Les novetats en la jornada de portes obertes són la visita a les obres de la Generalitat en l'àmbit de la L8 de Ferrocarrils (FGC) i la visita al centre de neteja municipal del parc de Joan Miró, a més de la visita a l'estació fantasma del Metro de Gaudí.

Aquest any es manté el lema principal de l'anterior edició "mobilitat per a tots" per reivindicar l'accés universal al transport públic i posant el focus en una mobilitat amb justícia intergeneracional.

LÍNIA X1

Coincidint amb la Setmana Europea de la Mobilitat i l'inici del curs acadèmic, a partir del dilluns 21, la línia exprés de bus X1 iniciarà el nou recorregut amb origen i final a la Zona Universitària.

TMB allarga el recorregut de la línia des de la plaça Francesc Macià fins a l'avinguda Albert Bastardes amb l'objectiu de connectar de manera ràpida el centre de la ciutat amb la Zona Universitària.

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