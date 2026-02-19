Barcelona oferirà tallers d'envelliment actiu i formació en cures a persones grans

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
BARCELONA 19 febr. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona i el Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) han signat un conveni de col·laboració per promoure tallers en formació, coneixement, salut i l'envelliment actiu de les persones grans i donar suport a les cuidadores.
Es comprometen a impulsar un programa de seminaris sobre temes de salut "rellevants en l'envelliment, i oferir coneixement i experiència infermera respecte a les cures", informa l'Ajuntament aquest dijous en un comunicat.
La regidora de Salut, Marta Villanueva, ha destacat que l'acord "representa un pas ferm en la construcció d'una Barcelona que cuida i aposta per un envelliment actiu i digne".
Els tallers s'oferiran en equipaments municipals, principalment als espais de gent gran, i els impartiran professionals col·legiats en el COIB.
El consistori ha destacat que "per primer cop" s'integra la visió de les cures com a sector econòmic estratègic, i que es fa amb una dotació pressupostària de 12 milions d'euros.