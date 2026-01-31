Barcelona oferirà activitats ciutadanes al febrer i març sobre la transformació de la Rambla

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 31 gen. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona iniciarà aquest mes de febrer fins a març les activitats ciutadanes sobre la transformació de la Rambla, en el marc de l'estratègia per "apropar" la seva renovació a la ciutadania a través d'accions que permetin conèixer-la millor, informa en un comunicat aquest dissabte.
En total, s'han programat vuit sessions de quatre propostes, en les quals figuren un itinerari explicatiu a través d'un passeig guiat, una proposta fotogràfica participativa, una altra per dibuixar el paisatge en transformació i una ruta guiada des de la plaça Catalunya fins al Portal de la Pau per conèixer les troballes arqueològiques de la Rambla.
Les inscripcions estan obertes en la web del consistori i en l'Espai Rambla, l'oficina d'atenció i informació sobre les obres d'aquest passeig instal·lada en el Palau de la Virreina.