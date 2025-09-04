Barcelona ofereix noves places per entrar als equips tècnics i d'infermeria dels Bombers

BARCELONA 4 set. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha obert aquest dijous dos nous processos de selecció per ampliar els equips tècnics i d'infermeria que treballen en el Servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (SPCPEIS) del consistori, format pels Bombers de Barcelona i personal tècnic.
Així ho ha dit en un comunicat en el qual ha detallat que es tracta de 5 noves places per entrar com a tècnic i altres 9 com a personal d'infermeria.
Les dues convocatòries consten d'una fase d'oposició amb un temari comú i específic, una prova pràctica, proves físiques i proves mèdiques, a més de tenir en compte mèrits acreditables, segons consta en la informació pública.