Barcelona ofereix una ajuda de 100.000 euros a un menjador social per donar continuïtat al seu servei

'La Terrasseta' al·lega que no es va presentar al concurs públic per "falta de temps"

BARCELONA, 21 gen. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona ha ofert una ajuda de 100.000 euros al menjador social 'La Terrasseta', al barri de Gràcia, amb l'objectiu de donar continuïtat al seu servei, després que el consistori li retirés el passat 31 d'octubre de 2024 la subvenció després de no presentar-se al concurs públic.

En declaracions a Europa Press, la tinent d'alcaldia de Drets Socials, Maria Eugènia Gai, explica que el govern municipal està compromès amb el servei que ofereix aquest menjador --que treballa per rehabilitar a persones amb problemes d'alcoholisme-- i justifica així atorgar aquesta quantitat.

Així mateix, Gai defensa que la relació amb l'Associació Rauxa, encarregada de gestionar aquest menjador social, és fluïda: "Continuem apostant per un servei de qualitat per a aquestes persones".

RENOVACIÓ DEL CONTRACTE

La presidenta de Rauxa, María Luisa Marín, ha defensat en declaracions a Europa Press el treball que porta fent l'entitat des de l'any 2000, quan van guanyar el primer concurs, i ha dit que des de llavors no s'havien tornat a presentar a les renovacions de cada any perquè "sempre havien dipositat confiança amb el consistori i confiaven en la renovació".

Marín ha relatat que la situació va canviar fa uns mesos quan l'Ajuntament els va avisar que havien de presentar candidatura per seguir rebent la subvenció, i ha lamentat que no van poder presentar la seva candidatura per "falta de temps".

"Es tracta d'una mala praxi", qualifica sobre la gestió dels responsables municipals.

DONATIUS

Actualment, l'entitat està rebent donatius per part de diferents entitats i associacions, com Cáritas i el Banc d'Aliments, a més de rebre el suport dels veïns del barri.

"Hi ha molta necessitat i gent que està al carrer. No sé com la gent no s'estremeix en veure que l'Ajuntament no finança un projecte que està treballant des de fa 29 anys", lamenta Marín, que xifra en 150 els menjars casolans diaris que se serveixen en 'La Terrasseta' i destaca la labor social que es duu a terme per a la reinserció de les persones que treballen.

REUNIÓ A L'ABRIL DE 2024

En una carta pública dirigida a l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, l'associació també critica que després d'una reunió amb responsables municipals, van signar una pròrroga més curta del contracte vigent en aquest moment, amb l'objectiu de realitzar un de nou amb més avantatges econòmics, que finalment no va arribar.

"En cap moment es va comentar que ja estava convocat el concurs públic des de novembre de 2023. Sr. Alcalde, com cataloga vostè aquesta conducta", pregunta Marín en la carta.

Finalment, el govern municipal al·lega que l'actuació per part de l'Institut Municipal de Serveis Socials va ser "ajustada volent", segons la Sindicatura de Greuges de Barcelona, que va rebre la petició per part de Rauxa per valorar com va ser el procés.

SUPORT DE GRUPS MUNICIPALS

La situació actual de la Terrasseta va ser objecte de debat fa uns mesos, després que grups municipals com BComú, ERC o Junts mostressin la seva recolzo en la Comissió de Drets Socials del passat octubre, per demanar la continuïtat de la subvenció de l'Ajuntament a l'ONG i així mantenir el servei a persones en situacions de vulnerabilitat.

No obstant això, des de l'executiu municipal es va justificar l'obligatorietat de passar per un procés de licitació amb el fet de dur a terme una millora del servei de menjadors del conjunt de la ciutat.