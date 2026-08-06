Barcelona obrirà al setembre ajudes de 600 euros per passar al ciclomotor elèctric

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
BARCELONA 6 ago. (EUROPA PRESS) -
El quart tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Valls, ha avançat que el consistori obrirà el proper 15 de setembre la convocatòria d'ajudes de 600 euros per a particulars i empreses per substituir els ciclomotors de combustió per elèctrics, després d'aprovar-ho en Comissió de Govern el 24 de juliol.
Així ho ha dit en roda de premsa aquest dijous en la qual ha concretat que es tracta d'un pla a 4 anys fins al 2030 amb un pressupost de 15 milions d'euros, però que el que han aprovat ara és la primera part amb una partida de 5,2 milions fins al 30 de setembre de 2028.
Ha afirmat que preveuen abastar 24.000 nous ciclomotors elèctrics i 64 estacions d'intercanvi de bateries, en una mesura que ha emmarcat en el Pla Clima per descarbonizar la ciutat, així com electrificar la mobilitat.
"Actualment a Barcelona tenim 32.000 ciclomotors, dels quals 24.000 són de combustió i 8.000 elèctrics. L'objectiu del programa és revertir aquesta situació", ha sostingut.
Ha detallat que podran optar a aquestes ajudes totes aquelles persones i empreses censades a Barcelona que des de l'1 de març hagin comprat un ciclomotor elèctric i els que hagin desvallestat un de combustió.