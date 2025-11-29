Barcelona obre el seu pavelló a la FIL de Guadalajara (Mèxic) inspirat per les places porxades

Díaz, Collboni i Hernández presideixen la inauguració del pavelló
GUADALAJARA (MÈXIC), 29 (EUROPA PRESS)
Barcelona ha obert aquest dissabte el seu pavelló a la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara (FIL), en la qual és convidada d'honor d'aquest any, que es converteix en la porta d'entrada al saló, està inspirat per les places porxades i amb el qual Barcelona vol "sorprendre al món".
L'acte ha comptat amb la presència de la vice-presidenta segona del Govern central, Yolanda Díaz; l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i la consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, així com el president de la FIL, José Trinidad Padilla López; la directora general de la FIL, Marisol Schulz; la rectora de la Universitat de Guadalajara, Karla Alejandrina Planter, i la comissària del programa de Barcelona, Anna Guitart.
En el seu discurs, Yolanda Díaz ha afirmat que la presència de la capital catalana en la FIL és la "merescuda consagració" de la Barcelona literària, i ha destacat l'acollida de Mèxic a Espanya, sobretot en moments foscos de la història.
Díaz ha dit que el vincle literari de Barcelona amb la literatura és "inabastable", i ha dit que als llibres es veuen múltiples representacions de la ciutat, preguntant-se com seria la ciutat sense els antiherois de Juan Marsé, les narracions de Quim Monzó, les cròniques de Manuel Vázquez Montalbán o la perspectiva feminista de Montserrat Roig.
La vice-presidenta ha remarcat el fet de que Barcelona sigui ciutat literària per la Unesco, i ha dit que la seva presència en la FIL reflecteix què és en l'actualitat i el seu "futur brillant".
"APROFITAR L'OPORTUNITAT"
L'alcalde Jaume Collboni ha destacat el somni de que Barcelona sigui la convidada d'honor de la FIL, ha explicat que el pavelló és una picada d'ullet a l'arquitectura de la capital catalana perquè el visitant es traslladi a ella i ha subratllat que la ciutat vol "aprofitar l'oportunitat i sorprendre al món".
Collboni ha reivindicat que Barcelona té en els llibres "un escut contra la intolerància" i un espai segur, i ha subratllat que al seu parer les societats que avancen són aquelles que llegeixen.
La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha assegurat que la presència de Barcelona com a convidada és una mostra del bon moment de la literatura catalana i del sector editorial, i ha considerat que és una "oportunitat única" per projectar els autors a Llatinoamèrica.
1.183 METRES QUADRATS
Amb una superfície d'1.183 metres quadrats i dissenyat pel despatx d'arquitectura Fàbric i Santiago de León, el pavelló es concep com una gran plaça, reivindicació de l'espai públic barceloní i evocació de llocs emblemàtics com la plaça Reial de Barcelona.
L'estructura gira al voltant de façanes porxades i inclou elements simbòlics com a bancs, arbres, fanals i parades temporals que volen recrear una atmosfera urbana.
El pavelló compta amb dos espais principals: un auditori amb capacitat per 120 persones, on es desenvolupa una part rellevant de la programació literària i professional de Barcelona, i una llibreria que disposa de 10.000 llibres vinculats a la ciutat, ja sigui per temàtica, autoria o edició.