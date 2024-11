Barcelona obre el nou parc de Can Batlló amb una zona verda de 29.000 metres quadrats

BARCELONA 23 nov. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona ha obert aquest dissabte el nou parc del recinte de Can Batlló, al districte de Sants-Montjuïc, una de les zones verdes més grans previstes a la ciutat amb 29.000 metres quadrats de superfície, informa aquest dissabte en un comunicat.

El parc és un nou "pulmó verd" per al barri de la Bordeta, destaca el consistori, i és una de les actuacions que respon als objectius del Pla Clima, per fer créixer el verd urbà, essencial per a la qualitat de vida de la ciutadania i fer front a les conseqüències del canvi climàtic.

El projecte combina una gran esplanada central amb arbres i espais de descans, juntament amb les façanes dels blocs 9 i 12 del recinte, que contenen pistes esportives i una àrea de jocs infantils, respectivament.

Les obres d'urbanització d'aquesta primera fase s'han allargat per tres anys i han permès crear una gran àrea renovada entre la Gran Via dels Corts Catalans, i els carrers de la Constitució, Mossèn Amadeu Oller i Parcerisa.

MILLORES PER A VIANANTS

La configuració del nou espai millora la connexió per als vianants a tota la zona, elimina barreres i integra el patrimoni industrial de Can Batlló en una extensa àrea verda que recrea diferents camins i vials i ofereix diversos usos en l'espai.

La primera fase del parc ha tingut un cost de 23,8 milions d'euros, dels quals 11,5 corresponen al cost de la urbanització de la superfície, que ha explicat també amb treballs per descontaminar el sòl pel passat industrial del lloc.

La segona fase d'execució de la urbanització del parc de Can Batlló correspondrà al conjunt de vials i places, i s'executarà una vegada hagin acabat les diferents rehabilitacions i construccions dins del recinte.

Per a la segona fase, el projecte preveu una segona àrea de jocs infantils al costat de la futura escola de Cal Maiol al carrer de Parcerisa, un skatepark, un amfiteatre i una font ornamental, a més de la instal·lació de plaques fotovoltaiques en tres edificis del recinte de Can Batlló.