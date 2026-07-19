Barcelona obre un nou espai per practicar skate al Parc del Maresme

BARCELONA 19 jul. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha inaugurat un nou espai per a la pràctica del skate en el Parc del Maresme, al districte de Sant Martí, amb una intervenció provisional de 3.000 metres quadrats situada en el front marítim, ha informat aquest diumenge en un comunicat.
El projecte, emmarcat a la Capital Mundial de l'Arquitectura Barcelona 2026, aposta per integrar aquest esport en l'espai públic mitjançant mobiliari urbà que també serveix com a bancs, zones d'estada i punts de trobada.
L'actuació inclou catorze peces de formigó de gran format fabricades per l'empresa Escofet, distribuïdes per crear recorreguts i nous espais d'ús compartit, amb un horari recomanat d'utilització de 8 a 23 hores.
La intervenció manté els elements ja existents i organitza el nou mobiliari per reduir les interferències amb els recorreguts habituals dels vianants, afavorint la convivència entre els diferents usos del passeig.
El consistori impulsa aquest espai com un projecte pilot d'urbanisme actiu amb l'objectiu d'ampliar les zones destinades al skate i millorar la convivència entre els patinadors i la resta d'usuaris de l'espai públic.