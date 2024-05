Barcelona obre la convocatòria per a la prestació econòmica del Fons d'Infància de 0 a 16 anys

BARCELONA, 20 maig (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona obrirà aquest dimarts i fins el 28 de juny la convocatòria per sol·licitar la prestació econòmica del Fons d'Infància de 0 a 16 anys, adreçada a les famílies amb dificultats per cobrir les necessitats bàsiques de nens i adolescents.

La dotació pressupostària del fons és de 14 milions d'euros, si bé la xifra dependrà del nombre de persones que compleixin els requisits per accedir-hi, segons ha informat l'Ajuntament aquest dilluns en un comunicat.

Els requisits que han de complir les famílies són: ser persones usuàries de Serveis Socials amb atenció oberta durant el 2023, tenir menors a càrrec nascuts a partir de l'1 de gener del 2008, estar empadronat a la ciutat de Barcelona en data 1 de gener del 2023 i residir a la ciutat, i no superar el nivell d'ingressos requerits per accedir a la prestació, que s'ha actualitzat per arribar a més famílies.

L'import de la prestació és de 600 euros per menor a càrrec; 1.050 euros per dos menors a càrrec; 1.350 euros per tres; i a partir del quart, es rebran 300 euros més per nen.

Així mateix, la prestació incorporarà un import addicional de 600 euros per a famílies monoparentals.