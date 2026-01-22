Publicat 22/01/2026 15:46

Barcelona obre la convocatòria per cedir 31 pisos a famílies vulnerables

El Consorci d'Habitatge de Barcelona ha obert una convocatòria per cedir 31 habitatges a entitats socials del tercer sector amb l'objectiu de destinar-los a persones o famílies en situació de vulnerabilitat social i econòmica.

En un comunicat aquest dijous, l'Ajuntament de Barcelona ha informat que tots tenen una superfície d'entre 40 i 90 metres quadrats i que, un cop adjudicats, en podran incorporar més de característiques semblants procedents de noves promocions o de la fi de contractes vigents.

Una part dels habitatges provenen del parc públic de gestió municipal, mentre que la resta corresponen a reserves específiques per a entitats socials en promocions impulsades o gestionades per entitats integrades a Cohabitac.

La durada dels contractes serà de 4 o més anys, segons el promotor, amb possibilitat de renovació d'almenys un any addicional en funció del seguiment del projecte i del compliment del pla de treball.

Per optar a la cessió, les entitats han de desenvolupar totalment o parcialment la seva activitat a la ciutat de Barcelona, acreditar solvència tècnica i econòmica, i assumir una inversió mínima de 12.000 euros per habitatge i any.

