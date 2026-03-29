Barcelona obre la convocatòria dels Premis Montserrat Roig de periodisme i comunicació social

BARCELONA 29 març (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha obert la convocatòria dels Premis Montserrat Roig al periodisme i la comunicació social, que estarà oberta fins al 21 d'abril, segons ha informat aquest diumenge a través d'un comunicat.
Aquests premis busquen incentivar una informació més rigorosa sobre qüestions socials en els mitjans de comunicació, amb una trajectòria de més de 30 anys des de la seva creació pel Consell Municipal de Benestar Social.
Com a principal novetat, aquesta edició incorpora una diferenciació dins de la categoria de periodisme social, que distingirà entre treballs de premsa escrita i digital, d'una banda, i produccions d'àudio i pódcast, per una altra.
La convocatòria inclou un total de nou premis distribuïts en diverses categories, com a periodisme social, comunicació social audiovisual i investigació en drets socials, a més d'un premi especial del jurat.
Els treballs que optin als premis hauran d'abordar qüestions vinculades als drets socials, com a habitatge, educació, salut o desigualtats, i seran valorats en funció de criteris com el rigor, la qualitat informativa, el contrast de fonts i la capacitat de generar sensibilització social.