Barcelona obre un concurs per construir 350 pisos de lloguer assequible a tres solars

Poden presentar propostes entitats amb o sense ànim de lucre

BARCELONA, 7 des. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona, a través de l'Institut Municipal de l'Habitatge i la Rehabilitació (IMHAB), ha obert un concurs públic amb el qual treu a licitació un paquet de 3 solars municipals destinats a la promoció, construcció i gestió de 350 habitatges protegits en règim de lloguer assequible.

Se cedirà el dret de superfície dels 3 solars --dos a la Marina del Prat Vermell i un al barri de Diagonal Mar-- per un període de 75 anys que es podrà prorrogar fins a 90, amb previsió que les obres comencin al llarg del 2027, segons informa el consistori en un comunicat.

El nombre màxim d'habitatges que es podran construir són 350, però serà el planejament final de les ofertes el que concretarà la xifra definitiva, i el preu màxim s'establirà pel que marca el règim general d'habitatge protegit, que actualment és de 10,36 euros per metre quadrat.

L'adjudicació d'aquests habitatges es durà a terme a través del Consorci de l'Habitatge, amb un sorteig públic entre les persones inscrites en el registre de sol·licitants i que puguin complir les condicions per assumir el lloguer d'aquests habitatges.

Segons el govern municipal, aquesta mesura, que s'emmarca en el Pla Viure, té com a objectiu incrementar el parc públic de la ciutat i l'Ajuntament fa una crida a la "corresponsabilitat" dels agents implicats perquè es treballi de manera intensa i eficaç.

La prioritat de l'executiu és incloure el màxim d'operadors possible --a partir d'aquest diumenge disposen de 60 dies per participar-hi-- i per això estarà obert a totes les entitats amb o sense ànim de lucre per "accelerar i agilitar" aquesta construcció.

CRITERIS DE SELECCIÓ

Les parts interessades hauran de presentar propostes i projectes, i s'escolliran els que obtinguin la màxima puntuació d'acord amb els criteris d'adjudicació: es tindran en compte factors com l'espai de vida, la llum solar, la ventilació i les vistes, a més de la inclusvitat, la industrialització i la sostenibilitat.

També es prioritzarà fins a un 58% de la puntuació total la proposta d'acompanyament social de les famílies que siguin adjudicades als immobles, la disponibilitat d'un servei de consergeria que també faci tasques de manteniment a l'edifici o les gestions de conservació i rehabilitació del bloc mitjançant inspeccions tècniques.

Finalment, es valorarà la constitució d'una comissió social de seguiment entre les parts adjudicatàries, l'IMHAB i l'Ajuntament, per fer un seguiment periòdic del desenvolupament de l'explotació.