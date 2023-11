Barcelona obre una Aula Ambiental a Ciutat Vella per formar els veïns en sostenibilitat

BARCELONA, 16 nov. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona ha obert una Aula Ambiental al districte de Ciutat Vella per donar "assessorament, suport i acompanyament" sobre sostenibilitat i reciclatge a la ciutadania, els comerciants i altres organitzacions, segons un comunicat aquest dijous.

A l'equipament, s'hi programaran activitats, tallers i xerrades per "promoure la participació de tothom en la millora de la neteja, el reciclatge, el verd a la ciutat, les energies renovables o els hàbits respectuosos amb el medi ambient".

El tinent d'alcalde de Seguretat i regidor del districte, Albert Batlle, ha considerat que "és una oportunitat per ampliar la consciència ambiental de la ciutadania de Ciutat Vella i millorar assumptes com el reciclatge, el civisme en neteja o la cultura del residu zero".