Barcelona obre aquest dissabte la temporada de bany a les seves platges, que s'allarga fins al 4 d'octubre

BARCELONA 28 març (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha iniciat aquest dissabte la temporada de bany a les platges de la ciutat, que s'allargarà fins al 4 d'octubre, amb l'activació progressiva dels serveis habituals, ha informat el consistori en un comunicat.
Barcelona ha iniciat la temporada mitjana amb un servei parcial que s'anirà ampliant en les properes setmanes, incloent salvament i socorrisme, suport al bany, xiringuitos, lavabos públics, neteja, punts d'informació i activitats d'educació ambiental.
En les últimes setmanes s'han realitzat treballs de redistribució de sorra a les platges del sud de la ciutat per recuperar les zones més afectades pels temporals d'hivern i millorar el seu estat de cara a l'inici de la temporada.
Per a la temporada alta, està previst reforçar els serveis amb la incorporació de la Guàrdia Urbana de Platges, el Punt Lila, el servei de dinamització de la zona de banys i un espai reservat per a persones amb gos.
A més, l'ajuntament preveu acabar aquest estiu el pla de millora de la zona de banys, amb mesures orientades a augmentar la seguretat i visibilitat de l'espai, així com la naturalización de la Illa Pangea per afavorir la presència d'aus marines protegides.