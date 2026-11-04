Barcelona obre aquest dimecres sol·licituds als 55.000 Bonus Cultura per crear "nous públics"

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
BARCELONA, 4 nov. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha obert a partir d'aquest dimecres les sol·licituds als nous 55.000 Bonus Cultura, destinat a apropar la cultura de la ciutat a "nous públics" i que compta amb 1,5 milions d'euros d'inversió, que es tradueix en 20 euros per sol·licitant.
El Bonus Cultura permetrà accedir a espectacles d'arts en viu (música, teatre, dansa i circ), a projeccions de cinema en català i a l'oferta de llibres en llengua catalana disponible en les llibreries de la ciutat, informa el consistori en un comunicat aquest dimecres.
El programa incorpora un criteri de priorització del català, amb un mínim del 70% de programació de l'ofereix global en llengua catalana, assegurant una quota del 100% en els sectors del cinema i del llibre.
Els objectius públics d'aquesta iniciativa són les persones "allunyades" del consum cultural, especialment de zones de la ciutat amb el risc de bretxa digital o exclusió social; les persones d'entre 18 i 30 anys, (un segment de població "clau" amb un consum intermitent a fidelizar); i també el públic consumidor habitual de cultura.
MODELO DIGITAL
El nou model adopta un funcionament 100% digital, basat en un moneder precarregat amb 20 euros per usuari i integrat amb els principals sistemes de venda d'entrades mitjançant una eina tecnològica que no altera els canals habituals dels programadors.
Pel que fa a el llibre, les persones usuàries podran destinar el saldo a l'adquisició de llibres en català durant tota la campanya i, específicament, obtenir vals digitals que es poden bescanviar en les llibreries físiques de la ciutat.
La plataforma aplicarà sempre el millor preu disponible, serà compatible amb uns altres descomptes i permetrà utilitzar el saldo en una o diverses operacions.
CALENDARI
La plataforma s'engega aquest dimecres, i el bonus serà recarregable en tres períodes: del 4 de novembre al 10 de gener, de el 11 de gener al 25 d'abril i del 26 d'abril al 31 de juliol.
El funcionament del bonus es basa en un model de saldo dinàmic amb controls de caducitat i sistemes de seguretat en temps real per evitar fons immobilitzats i, per aquest motiu, el saldo de 20 euros caducarà en finalitzar cada període.