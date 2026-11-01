Barcelona Oberta valora "molt positivament" el dispositiu policial enfront dels possibles disturbis

Kike Rincón - Europa Press
BARCELONA 1 nov. (EUROPA PRESS) -
Barcelona Oberta ha valorat "molt positivament" el dispositiu policial desplegat el dissabte a la tarda a Barcelona enfront de les convocatòries del grup 'Blocus' i la possibilitat de disturbis, i destaquen que la jornada va transcórrer amb tranquil·litat i sense incidents destacables.
En un comunicat aquest diumenge, assenyalen que el dispositiu va garantir la seguretat dels establiments comercials, els seus clients i els seus empleats, i agraeixen la coordinació amb l'Ajuntament de Barcelona, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana.
Han informat que durant el matí d'aquest dissabte els eixos comercials de Portal de l'Àngel, Via Laietana, Pelai, Passeig de Gràcia i Diagonal van registrar una afluència de visitants "similar" a la d'un dissabte habitual.
Així, apunten que a primera hora de la tarda alguns establiments, principalment de grans cadenes, van avançar el tancament davant la "previsió d'una menor afluència de clients".
Han felicitat als Mossos i la Guàrdia Urbana per un dispositiu "exemplar i que va contribuir a preservar la tranquil·litat en els principals eixos comercials".