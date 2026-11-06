Barcelona Oberta demana "recuperar" la plaça Catalunya després de la vaga i instal·lar-hi els llums de Nadal

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 6 nov. (EUROPA PRESS) -
Barcelona Oberta ha demanat a l'Ajuntament "recuperar" la plaça Catalunya després de la vaga general de l'11 de novembre, i insta el consistori a acordar la retirada de l'acampada prohabitatge, netejar la zona i instal·lar-hi els llums de Nadal que es preveien col·locar.
En un comunicat aquest divendres, l'entitat reconeix la gravetat del problema de l'accés a l'habitatge i la legitimitat de les mobilitzacions però considera que la prolongació de l'acampada "ha desdibuixat el sentit de la reivindicació inicial".
També creu que s'ha produït una acumulació de brutícia i un deteriorament de l'espai públic, i ha assenyalat que la retirada de l'acampada de la Puerta del Sol a Madrid "és un precedent" que demanen tenir en compte.
Ha demanat a l'Ajuntament valorar si encara és possible instal·lar els llums de Nadal d'autor que s'havien dissenyat per a la plaça i que, si els terminis ho impedeixen, estudiï una alternativa per il·luminar la plaça per les festes.
Així mateix, reclama al consistori mantenir el Festival de Nadal a la plaça Catalunya i no traslladar-lo al parc de la Ciutadella, i han recordat que el muntatge de l'escenari i dels espais del festival "requereix diverses setmanes de preparació".