Barcelona Oberta demana a l'Ajuntament que "faciliti l'activitat econòmica" i llibertat d'horaris

BARCELONA 21 oct. (EUROPA PRESS) -
Barcelona Oberta ha reclamat a l'Ajuntament de Barcelona que "faciliti l'activitat econòmica, flexibilitzi els plans d'usos i ampliï la llibertat d'horaris per aprofitar la projecció internacional" de la ciutat, informa l'entitat en un comunicat.
Ho ha demanat el president de l'entitat, Gabriel Jené, durant la clausura del XI Summit de Barcelona Oberta celebrat aquest dimecres, en què ha assenyalat les dificultats quotidianes que afronten els sectors econòmics "per accedir als eixos comercials, obrir negocis i impulsar nous projectes".
Ha afegit que la ciutat compta amb un "aparador extraordinari" i que el repte actual és aconseguir que entrar, moure's, emprendre i fer créixer un negoci sigui més fàcil.
8 PRIORITATS
Ha concretat les seves demandes en 8 prioritats adreçades al consistori, començant per millorar la mobilitat i l'accessibilitat per a clients i mercaderies; una flexibilitat més gran en els plans d'usos, i la revisió del PEUAT per facilitar la transformació d'edificis històrics en hotels singulars.
Així mateix, la plataforma ha demanat permetre l'obertura comercial els diumenges i festius al centre de la ciutat, i ha qüestionat que els apartaments turístics siguin els responsables de la manca d'habitatge.
En matèria de gestió municipal i espai públic, l'entitat aposta per reforçar la seguretat davant la reincidència i la venda il·legal; simplificar els tràmits administratius i donar nous usos als immobles històrics tancats de titularitat pública, mentre que també ha manifestat el seu rebuig a iniciatives com els supermercats públics, els topalls als lloguers comercials o la intervenció municipal sobre els locals emblemàtics.
Finalment, Jené ha expressat la voluntat del sector privat de participar en les solucions i ha instat el Govern municipal a convertir les reflexions del Summit en acords i millores visibles als carrers: "La Barcelona que podria ser comença amb el compromís de cadascú de nosaltres".