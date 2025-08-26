Barcelona nomenarà Gaza i les ciutats de Palestina com a districte 11 de la ciutat

BARCELONA 26 ago. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona nomenarà Gaza i les ciutats de Palestina com a nou districte 11 de la ciutat amb l'objectiu d'estendre el seu "compromís" amb el conflicte i estrènyer els vincles de col·laboració que mantenen amb la zona.
D'aquesta manera, el govern de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, recupera la iniciativa duta a terme per l'exalcalde socialista Pasqual Maragall, que el 1995, en plena guerra dels Balcans, va declarar Sarejevo com a onzè districte de la ciutat, recorda el consistori en un comunicat aquest dimarts.
L'objectiu de l'alcalde és que abans que acabi l'any es posin en marxa a les ciutats de Palestina un "conjunt de tècnics i tècniques" municipals que col·laboraran de forma estable en diversos projectes d'urbanisme, salut o educació, entre altres.
"La ciutat de Barcelona té un onzè districte", ha subratllat Collboni, que ha anunciat que el districte 11 partirà d'un pressupost d'1 milió d'euros distribuïts en 3 línies: el diagnòstic, la reconstrucció i el desplegament de projectes, tots en col·laboració amb els diferents organismes desplegats en el terreny.
L'alcalde ha assegurat que amb aquest format el consistori aconseguirà escalar la seva capacitat de cooperació tècnica i mantenir-la de forma sostinguda en el temps per "afavorir" la reconstrucció del territori quan arribi la pau, que espera que arribi ràpid.