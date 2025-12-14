Barcelona, nomenada 'Capital europea del Nadal' a Vilnius (Lituània)

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
BARCELONA 14 des. (EUROPA PRESS) -
El comissionat de Participació Ciutadana de Barcelona, Pedro Aguilera, va recollir dissabte el reconeixement a la capital catalana com a 'Capital europea del Nadal', durant una cerimònia a Vilnius (Lituània) organitzada per European Capital of Christmas, entitat sense ànim de lucre auspiciada per la UE.
El guardó premia un model de Nadal que uneix els elements tradicionals amb un esperit creatiu i innovador, informa l'Ajuntament de Barcelona aquest diumenge en un comunicat.
Barcelona obté el premi en la categoria de ciutats amb més de 100.000 habitants, i n'hi ha dues més: ciutats amb menys de 100.000 habitants (que ha guanyat Wels, a Àustria) i pobles o viles amb menys de 10.000 (ha recaigut en Kirkop, a Malta).