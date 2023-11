Barcelona no va convocar el concurs per al monument de Cerdà per la proximitat de les eleccions

BARCELONA, 6 nov. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona no va convocar el concurs internacional per encarregar el disseny d'un monument dedicat a l'enginyer i urbanista Ildefons Cerdà a la plaça Glòries, com va anunciar al març, "per la proximitat de les eleccions municipals", informen fonts municipals a Europa Press.

Segons ha avançat 'El Periódico' aquest dilluns, no es va arribar a tramitar el protocol signat pel Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya amb el suport del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya per convocar el concurs.

Les mateixes fonts asseguren que "la voluntat del Govern municipal és complir" el protocol que es va signar amb tots dos col·legis.