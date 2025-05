Barcelona no repetirà el 'road show' de Fórmula 1 al passeig de Gràcia

BARCELONA 12 maig (EUROPA PRESS) -

Barcelona no repetirà el 'Formula 1 Live Barcelona Road Show' que va tenir lloc al passeig de Gràcia el passat 19 de juny amb motiu del Gran Premi d'Espanya 2024, segons ha explicat aquest dilluns el director general de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga.

En resposta als periodistes durant la presentació del Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 2025, Serrallonga ha dit que en aquesta edició no tindrà lloc l'exhibició al passeig de Gràcia, però sí s'instal·larà una 'fan zone' a la plaça Catalunya, com l'any passat.

La novetat de la 'fan zone' és l'exposició de 8 monoplaces històrics, coincidint amb el 75è aniversari del Mundial i el 50è aniversari de l'última cursa disputada a la muntanya de Montjuïc.

'Formula 1 Live Barcelona Road Show' va suscitar crítiques per part d'entitats veïnals, socials i ecologistes de la ciutat, que van convocar una protesta al passeig de Gràcia després de l'exhibició.

Un dels grans reptes per al Circuit de Barcelona-Catalunya en aquesta edició serà facilitar l'accés als més de 100.000 aficionats, raó per la qual Serrallonga ha explicat que s'habilitaran tots els autobusos que calgui per facilitar un accés directe de l'estació del Nord al Circuit.