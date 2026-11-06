Barcelona no instal·larà llums de Nadal d'autor a la plaça Catalunya per l'acampada per l'habitatge

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA - Arxiu
BARCELONA 6 nov. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona no instal·larà els llums de Nadal d'autor que preveia col·locar a la plaça Catalunya a causa de l'acampada per l'habitatge, ja que el consistori no creu que doni temps a muntar-los abans de les festes, ha pogut saber Europa Press.
Segons ha avançat 'El Periódico', els llums d'autor que es volien instal·lar en aquesta plaça no es posaran en un altre lloc perquè estaven pensats "específicament per a aquest espai".
El consistori havia anunciat que instal·laria il·luminació d'autor en espais com la plaça Catalunya, la Via Laietana i el passeig Sant Joan, entre d'altres.