Barcelona no constata "cap incompliment sancionable" pel soroll en el Primavera Sound 2024

Es van superar els llindars "en algun moment puntual"



BARCELONA, 26 set. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona no ha constatat "cap incompliment sancionable" pel soroll durant el Primavera Sound 2024, que va tenir lloc del 29 de maig al 2 de juny, ha avançat 'El Periódico de Catalunya' i han confirmat fonts municipals a Europa Press aquest dijous.

Aquestes fonts municipals han dit que "en algun moment puntual" es van superar els llindars, tot i que ho han atribuït a un episodi de forts vents que van superar els 5 metres per segon.

Aquest fet, han assenyalat, suposa que les mesures "no es puguin considerar vàlides segons estableix el llindar normatiu".

QUEIXES VEÏNALS

El president de l'associació veïnal Stop Concerts i vocal de la Xarxa Veïnal Contra el Soroll (Xavecs), Enric Navarro, va criticar el soroll en unes declaracions a Europa Press el 29 de maig: "Cada any des del 2004 repetim el mateix. Portem 20 anys de molèsties".

"Estem molt decebuts", va afegir Navarro sobre les mesures preses per l'Ajuntament per reduir les molèsties dels veïns de l'entorn, com restringir l'horari nocturn de locals 24 hores i de restaurants de la zona.