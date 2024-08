Barcelona neteja un 30% més de m2 amb pintades des de febrer

BARCELONA, 15 ago. (EUROPA PRESS) -

El nou contracte de l'Ajuntament de Barcelona per eliminar pintades està suposant en el seu primer semestre un 15% més d'actuacions i un 30% més de m2 netejats al mes.

Des de febrer (inici del contracte) fins al 30 de juny hi ha hagut 57.223 actuacions en 138.599 m2, dins del Pla Endreça, informa l'Ajuntament aquest dijous en un comunicat.

El contracte suposa 16 milions d'euros els anys 2024-25, hi dedica un 30% més d'efectius (fins a 36 equips), incorpora netejar mobiliari i altres elements (com a fonts, jardineres, faristols informatius, baranes, aparcament de bicicletes i plaques amb el nom del carrer) i inclou façanes d'edificis patrimonials amb nivells de protecció com Bé cultural d'interès local, urbanístic o documental.

S'han tret les pintades d'edificis catalogats de totes les zones prioritàries de Ciutat Vella, de 225 edificis municipals i d'una dotzena de grans infraestructures, i aquest agost s'hauran netejat 37 mercats municipals.

A les zones de la ciutat considerades prioritàries es neteja cada 4 mesos: a l'abril es va acabar una primera passada completa en 359 carrers i la segona passada és a punt d'acabar.

L'Ajuntament destaca que aquests àmbits es mantenen un 95% més nets de pintades que abans: les detectades a la fi de juny no arribaven en cap districte al 5% de les identificades al principi del contracte.

QUEIXES CIUTADANES

S'han multiplicat per 2,5 les peticions ciutadanes per retirar pintades que s'han rebut en el servei municipal d'incidències, reclamacions i suggeriments.

De gener a juny d'enguany hi ha hagut 242 denúncies per pintades en l'espai públic o altres elements.