Barcelona multa 6 vegades als 'colivings' del bloc Sant Agustí i avisa que ho seguirà fent

BARCELONA 20 maig (EUROPA PRESS) -

La primera tinent d'alcalde i regidora de Gràcia, Laia Bonet, ha afirmat que l'Ajuntament de Barcelona ha multat fins a 6 vegades els 'colivings' del bloc Sant Agustí després de diverses inspeccions a l'edifici i ha avisat que ho seguiran fent "fins que la propietat compleixi amb la legalitat".

Ho ha dit en la Comissió d'Urbanisme d'aquest dimarts en resposta a un prec dels Comuns, on ha recordat que les multes les han posat per les obres il·legals del fons propietari dels habitatges i ha insistit que continuaran inspeccionant l'edifici "com fins ara, sempre que hi hagi indicis d'il·legalitats".

A més, Bonet ha explicat que els serveis tècnics del districte de Gràcia elaboraran un informe sobre la reserva del 30% d'habitatges protegits "per determinar si s'aplica en aquest cas concret".

Per la seva banda, la regidora dels Comuns Lucía Martín ha acusat al govern municipal de "mirar cap a un altre costat mentre els 'colivings' s'expandeixen per la ciutat" i de no actuar fins que els veïns afectats i el Síndic de Barcelona li van insistir.

També ha assenyalat que les multes "són insignificants per a aquest tipus de propietaris i que el cas del bloc Sant Agustí és només la punta de l'iceberg".