Barcelona mostra la seva aposta per l'alimentació sostenible en una fira a la Ciutadella

BARCELONA 25 set. (EUROPA PRESS) -
Barcelona mostrarà del divendres 26 al diumenge 28 la seva aposta per l'alimentació sostenible amb la celebració de la fira Terra i Gust al parc de la Ciutadella, una trobada entre productors i professionals promotors d'aquest model de consum.
Hi participaran fins a 14 locals de la ciutat i l'àrea metropolitana, que oferiran 28 propostes gastronòmiques, a banda de 15 productors artesans de cervesa, vi, kombutxa, gelats i altres articles, indica el consistori en un comunicat aquest dijous.
A part de l'activitat culinària, la fira també organitzarà més de 30 activitats per a totes les edats per sensibilitzar sobre hàbits alimentaris i el seu impacte, com ara tallers, xerrades, espectacles infantils, demostracions de cuina i concerts.