Barcelona mantindrà tancat el Centre de Vida Comunitària de la Trinitat Vella per una substància tòxica

BARCELONA, 9 oct. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona mantindrà tancat el Centre de Vida Comunitària de la Trinitat Vella per dur a terme les "actuacions correctores" que eliminin els nivells d'una substància tòxica, han informat fonts municipals aquest dilluns a Europa Press.

Segons ha avançat Betevé, aquest edifici públic destinat a serveis socials es va tancar de manera preventiva a finals de gener ja que tres treballadores tenien "simptomatologia irritativa".

En vista d'aquesta situació, l'Ajuntament va decidir tancar-lo per a les "actuacions necessàries per trobar l'origen d'aquestes irritacions", uns mesuraments que van donar com resultat uns nivells de formaldehid per sota del que marca l'estàndard, expliquen les mateixes fonts.

També especifiquen que, en ser un centre de treball municipal, es va optar per mantenir-lo tancat "fins que els nivells d'aquesta substància fossin pròxims a zero".

El consistori no ha concretat la data de reobertura i manté des del gener els serveis repartits pels diferents edificis municipals de la Trinitat Vella.