Barcelona mantindrà la prohibició de les 'rutes de borratxera' a Ciutat Vella fins al 2028

La normativa estableix multes de fins a 900 euros i Batlle no descarta incrementar-les en un futur



BARCELONA, 13 ago. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona mantindrà la prohibició de les 'rutes de borratxera' al districte de Ciutat Vella fins al 2028 per evitar que proliferin les ofertes de consum de begudes alcohòliques com a reclam d'alguns establiments davant del turisme i grups organitzats.

La prohibició està vigent des del 2012 i ara es prorroga 4 anys més mitjançant un nou decret que entrarà en vigor quan finalitzi l'anterior normativa a l'octubre i fins al 2028, ha explicat el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, aquest dimarts en roda de premsa.

La normativa restringirà completament la promoció, l'organització i l'execució de rutes organitzades d'usuaris en qualsevol modalitat entre establiments de pública concurrència a Ciutat Vella, entre les 23 i les 7 hores.

També prohibeix la publicitat d'aquestes activitats per qualsevol mitjà i estableix multes immediates de fins a 900 euros, encara que Batlle no ha descartat que aquesta xifra es pugui incrementar en un futur i ha deixat la porta oberta a ampliar la normativa a altres districtes.

DENÚNCIES A LOCALS

Arran d'aquesta normativa, el tinent d'alcalde ha detallat que la Guàrdia Urbana ha multat en els últims anys a locals d'oci per fer campanyes de promoció del consum d'alcohol amb 408 denúncies al 2022, 586 denúncies al 2023 i 129 al 2024 fins al juny.

Així mateix, des de la direcció de Turisme de l'Ajuntament han retirat uns 50 anuncis de plataformes digitals d'anuncis d'ofertes d'oci a la ciutat per evitar la promoció de rutes de consum d'alcohol entre establiments.

RESTRICCIONS EN GRUPS TURÍSTICS

A més, com ja va anunciar l'alcalde, Jaume Collboni, en el ple del juliol, l'Ajuntament també prorrogarà per als pròxims quatre anys les restriccions a grups turístics, un decret que està en vigor des de març del 2023 i que els limita a 20 persones i que no puguin coincidir en 12 espais del districte amb aforament limitat per a aquests col·lectius.

Aquest decret, que es prorrogarà al setembre, també prohibeix l'ús dels altaveus per a les explicacions, per fomentar l'ús de radioguies en tots els barris, i minimitzar el seu impacte acústic.

Les activitats que no s'ajustin a la normativa podran ser sancionades amb fins a 1.500 euros, arribant a 3.000 euros per reincidència.

"ALTÍSSIM GRAU DE COMPLIMENT"

Batlle ha destacat que la normativa ha tingut un "altíssim grau de compliment" donada la tensió turística que té Barcelona sobretot a l'estiu, i ha fet un agraïment especial a les associacions de guies turístics.

Segons dades de l'Ajuntament, al voltant del 97% dels grups han complert amb la normativa i, en aquest primer semestre del 2024, els agents cívics van poder visualitzar les activitats de 3.828 grups en els principals punts, amb una mitja de 113 persones per grup.

No obstant això, es va constatar l'incompliment de 114 grups, la qual cosa suposa un 3% dels grups comptabilitzats.