Barcelona mantindrà encesos els llums de Nadal als carrerons de Ciutat Vella fins al març

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 12 gen. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona mantindrà els llums de Nadal instal·lats en alguns carrers de Ciutat Vella, especialment als carrerons més petits, fins al mes de març per "millorar la sensació de seguretat" durant els dies amb menys llum diürna.
En unes declaracions a 'La Vanguardia', recollides per Europa Press, el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, ha assegurat que el consistori treballa "en la fórmula per potenciar aquesta xarxa més capil·lar de carrers", tant a nivell econòmic com de seguretat.
En concret, ha assenyalat la situació dels petits carrers del Gòtic i altres punts del barri vell, com la zona del Born, per "impulsar la dinamització comercial, cultural i social" en aquests punts.
Ha assenyalat que l'objectiu del govern municipal és implementar la mesura immediatament i que en el futur es mantinguin instal·lades durant el període hivernal.
D'aquesta manera, els carrerons conservaran aquesta il·luminació entre l'últim cap de setmana d'octubre i l'últim de març.