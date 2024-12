Barcelona i Madrid signen un protocol per a la transformació digital en els serveis municipals

Tindrà una vigència de 4 anys i anirà acompanyat d'una comissió mixta de seguiment

BARCELONA, 27 des. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona i el de Madrid han subscrit un protocol d'actuació conjunt per a impulsar la transformació digital en la prestació de serveis municipals a la ciutadania, informa el consistori barceloní en un comunicat aquest divendres.

Aquest acord, signat per l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i el de Madrid, José Luis Martínez Almeida, reflecteix el compromís d'ambdues ciutats per a treballar de manera conjunta en els reptes de la digitalització mitjançant l'adopció de mesures innovadores que optimitzin l'eficiència, la qualitat i la sostenibilitat dels serveis públics.

El protocol, que compta amb una vigència de 4 anys, estableix un marc de cooperació per a desenvolupar serveis digitals integrals i avançar iniciatives que facin ús de les tecnologies "més avançades" com la Intel·ligència Artificial, els bessons digitals, l'Internet de les Coses (Iot) i les xarxes 5G.

ACTUACIONS

Algunes de les actuacions que es contemplen són el desenvolupament de conjunt de models digitals que simulin l'entorn urbà per a una millor planificació i gestió; l'impuls de serveis amb tecnologia 5G; potenciar projectes de 'smart city' mitjançant nous canals digitals, i la promoció de programes per a reduir la bretxa digital i fomentar l'alfabetització tecnològica.

A més, es prioritzaran la creació d'entorns per impulsar el talent, la inversió en tecnologies innovadores, la simplificació de tràmits públics amb l'automatització de les tecnologies o el foment de l'ús de dades accessibles per a una gestió basada en l'evidència i una major transparència.

COMISSIÓ MIXTA

Per a garantir el compliment d'objectius, es constituirà una comissió mixta de seguiment, composta per representants d'ambdues ciutats, que coordinaran els projectes conjunts i realitzaran un seguiment dels avanços, així com la resolució de qualsevol dubte que pugui sorgir.

Finalment, l'acord emfatitza el compromís de Barcelona i Madrid amb la transformació digital com una eina per millorar la qualitat de vida de la ciutadania, segons l'Ajuntament.