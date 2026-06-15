Barcelona lliura el premi Hipàtia a l'economista guanyador del Premi Nobel 2025 Philippe Aghion

BARCELONA 15 juny (EUROPA PRESS) -
El tinent d'alcaldia d'Economia, Habitatge, Hisenda i Turisme de l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Valls, ha lliurat aquest dilluns el IV premi Hipàtia a l'economista guanyador del premi Nobel d'Economia 2025 Philippe Aghion, per "les seves aportacions sobre l'impuls del creixement econòmic basat en la innovació i el coneixement".
A l'acte, en el que ha estat la consellera de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, Valls ha destacat que l'obra d'Aghion ajuda a entendre que "la innovació no és neutra i requereix normes i direcció pública per no erosionar la cohesió social", informa el consistori en un comunicat.
El jurat va decidir atorgar-li aquest reconeixement dies abans que l'acadèmia sueca li concedís el màxim reconeixement en l'àmbit de l'economia, junt amb Peter Howitt i Joel Mokyr, per la seva teoria del creixement schumpeterià, que explica que el motor del creixement "no és només acumular capital, sinó innovar constantment".
Valls defensa que el progrés tecnològic ha d'estar al servei de les persones i de l'interès públic, "amb una orientació política clara i una supervisió democràtica ferma".
Defensa que Barcelona posa en valor l'humanisme tecnològic per afrontar els reptes de la IA i la innovació, i sosté que la tecnologia "no pot ser només l'expressió dels interessos que la financen o patrocinen, sinó una eina al servei d'una humanitat que avança sense deixar a ningú enrere".
El premi Hipàtia és un guardó convocat per l'Ajuntament de Barcelona i creat en 2018, en col·laboració amb l'Academia Europaea, que reconeix la "excel·lència científica a escala europea" atorgant-ho a la persona que hagi desenvolupat la millor trajectòria en ciència i investigació.