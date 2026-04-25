Barcelona lliura els primers 60 habitatges de lloguer assequible de la Illa Acer

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
BARCELONA, 25 abr. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha lliurat aquest dissabte les claus de les primeres 60 habitatges de lloguer assequible de la Illa Acer, al barri de la Marina del Prat Vermell, en el districte de Sants-Montjuïc.
Es tracta de la segona promoció d'habitatge protegit més gran de la ciutat després de la Illa Glòries, amb 234 habitatges repartits en dos blocs i 5 escales, havent-se adjudicat 172 d'ells en règim de lloguer assequible i 62 en dret de superfície, informa el consistori en un comunicat.
La promoció d'Illa Acer compta també amb 77 places d'aparcament per a cotxes, 12 d'elles adaptades, 54 per a motocicletes i 256 per a bicicletes.
Aquesta promoció ha estat impulsada per l'Institut Municipal d'Habitatge de Barcelona (IMHAB), que ha invertit 32,8 milions d'euros amb finançament del Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana, i s'espera que les 174 habitatges restants es lliurin al llarg de 2026.
Collboni ha afirmat que aquesta promoció és "un exemple més de l'aposta del govern municipal per augmentar el parc d'habitatge públic" amb l'objectiu de garantir el dret dels ciutadans a quedar-se a la seva ciutat.
A més, ha animat als adjudicataris a "omplir de vida el barri", una de les zones en expansió de la ciutat, i ha destacat que l'Ajuntament treballa per mobilitzar tot el sòl disponible a la ciutat per construir l'equivalent a 10.000 pisos en els propers anys, després d'haver lliurat 1.847 habitatges durant el mandat.
PISOS D'ENTRE UNA I TRES HABITACIONS
Els habitatges que s'han lliurat tenen entre una i tres habitacions i compten amb una superfície d'entre 43,31 i 78,85 metres quadrats, amb un preu per al lloguer situat en els 10,01 euros per metre quadrat, entre 401,20 i 789,29 euros per a cada habitatge, a més de les despeses comunitàries i l'IBI i altres tributs.
Entre els pisos construïts s'ha fet una reserva de 40 habitatges per als veïns de la zona, 16 per a famílies monoparentals, 48 per a menors de 35 anys i 12 per a persones amb necessitat d'habitatge adaptat.
La promoció és una de les tres parcel·les que conformen la poma delimitada pels carrers Motors, Acer, Ascó i Calç Sisó i ocupa una superfície aproximada de 5.600 metres quadrats, i l'interior de la poma servirà per crear un jardí central integrant materials d'acabats durs i vegetals amb arbres de grans dimensions.