Barcelona lliura 60 habitatges públics per a persones grans a Provençals de Poblenou

BARCELONA 14 des. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha presidit aquest dissabte al matí l'acte de lliurament de les claus de 60 habitatges d'una promoció pública municipal amb serveis per a persones grans al barri de Provençals de Poblenou, al districte de Sant Martí, informa l'Ajuntament de Barcelona en un comunicat.

Es tracta d'una promoció construïda per l'Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB) amb serveis específics per a persones majors de 65 anys que tenen autonomia en el seu dia a dia i que no disposen d'habitatge o no és accessible.

El model d'habitatges amb serveis per a persones grans consisteix en habitatges de lloguer protegit totalment adaptats i accessibles, dirigits i gestionats per professionals de l'Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS).

L'edifici està situat al districte del 22, entre els carrers Josep Pla i Agricultura i un passatge de nova creació denominat passatge del Treball, i el pressupost del projecte ha estat de 18,3 milions d'euros, amb unes obres que van començar a l'agost de 2021.

És la promoció més gran de les que s'han construït al districte de Sant Martí en els últims anys i inclou també 76 habitatges en règim de lloguer social que es van lliurar fa un mes i 15 allotjaments.

"UN DELS PRINCIPALS PROBLEMES SOCIALS"

En la seva intervenció, Collboni ha recordat que el compromís del seu govern municipal és continuar treballant per garantir el dret a l'habitatge perquè "l'habitatge és un dels principals problemes socials" al qual, en les seves paraules, no se li pot donar l'esquena.

L'alcalde també ha celebrat el lliurament de claus a persones grans: "Sou la memòria viva de la ciutat i li devem gratitud i reconeixement pel que heu significat per totes i tots nosaltres. Els desitjo que puguin desenvolupar en plenitud els seus somnis i les seves il·lusions des d'aquesta nova llar".