Barcelona llança una Guia de Restauració amb 55 restaurants premiats per la ciutat

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
BARCELONA 18 juny (EUROPA PRESS) -
La comissionada de Promoció Econòmica, Comerç i Restauració de l'Ajuntament de Barcelona, Nadia Quevedo, ha presentat aquest dijous la nova edició de la Guia de Restauració que recull la informació sobre els locals guanyadors, finalistes i distingits amb menció honorífica en els Premis Barcelona Restauració 2025 i que inclou 55 restaurants.
En unes declaracions als mitjans, Quevedo ha remarcat el paper de la restauració en el model de ciutat i de comerç, que enguany acollirà la Capitalitat Europea del Comerç Local, després d'afirmar que el sector és present a "tots els districtes, tots els barris i tots els carrers amb més de 10.000 bars i restaurants".
Quevedo ha explicat la nova guia des del bar La Esquinica (guanyador l'any passat en la categoria d'integració al barri) juntament amb representants dels eixos comercials de tota la ciutat, a més de Pimec, Barcelona Comerç i Barcelona Oberta.
Així, els restaurants que formen la guia són els guanyadors dels premis a la qualitat gastronòmica, la integració al barri, a la sostenibilitat, al servei de sala i a la restauració dels mercats.
La primera edició de la guia es va publicar el 2024 i recollia la informació de tots els locals guanyadors dels premis fins aleshores, a diferència de l'actual, que recull els de l'última edició.