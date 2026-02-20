AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
El Consorci d'Educació de Barcelona limitarà a 21 alumnes la ràtio en I3 a tots els centres públics el curs 2026-27, una mesura que forma part de l'avenç de la mateixa entitat en la reducció de ràtios i que preveu que el 73% d'escoles públiques d'infantil i primària tinguin 20 alumnes i el 27% arribin a 21.
Ho ha explicat l'Ajuntament de Barcelona en un comunicat aquest divendres en el qual ha assenyalat que el descens demogràfic permetrà mantenir la reducció de ràtios sense crear grups addicionals en I3 i que es preveuen 9.881 sol·licituds per iniciar infantil, 349 menys que el curs anterior.
L'oferta inicial d'I3 per 2026-2027 inclourà 11.318 places --5.555 públiques i 5.763 concertades-- i 14.589 de primer d'ESO, amb cinc nous grups repartits en quatre centres pel creixement d'escoles que arriben a sisè i que generaran noves línies estructurals.
Ha detallat que l'Institut Escola Xirinacs incorporarà dos grups de primer d'ESO i es convertirà en institut-escola; que l'Institut Vallcarca estrenarà edifici amb una capacitat per a tres línies d'ESO i dues de batxillerat i que la xarxa pública comptarà amb 27 instituts-escoles davant els 2 del 2017.
Ha afegit que el Centre d'Educació Especial Lexia s'integrarà "per primer cop" a la xarxa pública amb 90 places i que es reforçaran les oficines d'escolarització amb 7 punts d'atenció presencial a diferents districtes per facilitar la tramitació de sol·licituds.