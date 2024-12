Barcelona limitarà a 15 nits cada any els festivals del Fòrum que acaben després de les 23 hores

El Primavera Sound i el Cruïlla queden fora d'aquesta nova regulació

BARCELONA, 16 des. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona limitarà durant el període de 2026 a 2028 a un màxim de 15 nits cada any els festivals musicals al Parc del Fòrum que acaben després de les 23 hores, i els divendres hauran d'acabar a les 01.00 hores per afavorir que els assistents puguin agafar el metro.

En una roda de premsa aquest dilluns, el regidor de Cultura, Xavier Marcé, i el del districte de Sant Martí, David Escudé, han presentat un pla de festivals al Fòrum que estableix que en el trienni 2026-2028 els esdeveniments musicals s'adjudicaran per licitació, obrint les opcions de promotors que podran presentar les candidatures.

Marcé ha explicat que la intenció és que "no hi hagi dos caps de setmana seguits amb activitats musicals" per garantir el descans veïnal, i que l'Ajuntament i BSM --empresa municipal que gestiona el Parc del Fòrum, treballaran per fer-ho possible.

A més, ha assenyalat que la limitació fins a la 1 de la matinada afecta només els divendres, ja que el metro tanca a aquesta hora, però com que els dissabtes el transport públic obre tota la nit els festivals podran durar "fins a les 6 del matí".

Per la seva banda, Escudé ha explicat que l'objectiu és reduir les molèsties un cop acaba el concert, ja que amb aquest pla es garanteix que els festivals acabin "amb el temps suficient" perquè la gent pugui agafar el transport públic.

"Volem fer sostenible l'oferta cultural d'una banda i el descans veïnal per un altre. És un capítol més d'una història que ha d'arribar al punt culminant perquè les dues coses siguin perfectament compatibles", ha afegit.

CRUÏLLA I PRIMAVERA SOUND

Els festivals Cruïlla i Primavera Sound queden fora d'aquesta nova regulació, ja que, segons explica Marcé, per la seva dimensió ja "s'ha pactat amb ells un acord de mobilitat", segueixen uns processos regulats independents i tenen un contracte en vigor fins al 2026.

D'aquesta manera, la concurrència pública obrirà les possibilitats per 9 dies de programació de festivals musicals nocturns de gran i petit format, i amb la nova fórmula d'adjudicació també es donarà resposta a la reivindicació del sector de la música de poder treballar a mitjà termini.

Preguntats per si a partir del 2026 el Cruïlla i el Primavera Sound s'hauran de presentar a concurs, Marcé ha reiterat que fins aleshores tenen un contracte vigent, que de moment no han afrontat com es farà el 2027 i que s'estudiarà el concurs per aquests grans festivals: "És una segona fase d'aquest projecte".

CONDICIONS DE LES LICITACIONS

Les noves licitacions incorporaran també algunes condicions, com incloure estudis acústics i mesures sobre el soroll del públic en els itineraris des del Parc del Fòrum fins als punts de servei públic i punts amb alta concentració de persones.

Es demanarà un pla de protecció amb perspectiva de gènere (com els punts liles); l'ús de gots i plats de materials respectuosos amb el medi ambient; i un pla de retorn social per al barri, amb voluntariat o contractació d'auxiliars o mesures d'inserció per a joves o persones en risc d'exclusió.

Els licitadors també tindran l'obligatorietat d'integrar-se en reunions de treball amb les associacions i representants veïnals i hauran de pagar taxes específiques pels serveis extraordinaris de la Guàrdia Urbana, els Bombers de Barcelona o la neteja.